Вилкова Прасковья Томбасова
Место рождения
Дата рождения26.10.1862
Дата смерти26.05.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862
Бракосочетание
14.?.1880
Рождение ребёнка
25.12.1880
Сын: Вилков Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1882
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1883
Дочь: Матрена Леонтьевна
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1884
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1885
Сын: Вилков Спиридон Леонтьевич
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Вилков Леонтий Леонтьевич
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1889
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1891
Дочь: Феодосия Леонтьевна
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Смерть
26.05.1893