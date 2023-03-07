Вилкова Прасковья Томбасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова Прасковья Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.10.1862

Дата смерти

26.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862

Отец: Томбасов Филипп Евсеевич

Мать: Томбасова Евдокия (Филипповна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1880

Муж: Вилков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1880

Сын: Вилков Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1882

Сын: Вилков Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1883

Дочь: Матрена Леонтьевна

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Вилков Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1885

Сын: Вилков Спиридон Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Вилков Леонтий Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1889

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1891

Дочь: Феодосия Леонтьевна

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.05.1893
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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