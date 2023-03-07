Молчанова Степанида Томбасова
Место рождения
Дата рождения09.11.1873
Дата смерти10.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873
Бракосочетание
28.?.1894
Рождение ребёнка
28.12.1895
Сын: Молчанов Вов Гордей Павлович
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.06.1899
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.11.1900
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.01.1904
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.05.1906
Сын: Молчанов Николай Павлович
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Смерть
10.07.1907
Причина смерти: от чахотки