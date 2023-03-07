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Молчанова Степанида Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.11.1873

Дата смерти

10.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873

Отец: Томбасов Филипп Евсеевич

Мать: Томбасова Евдокия (Филипповна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1894

Муж: Молчанов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
28.12.1895

Сын: Молчанов Вов Гордей Павлович

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1899

Сын: Молчанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1900

Сын: Молчанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1904

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1906

Сын: Молчанов Николай Павлович

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.07.1907
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
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