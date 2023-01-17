Синиженкова Акилина Томбасова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
16.?.1889
Рождение ребёнка
17.10.1890
Сын: Синиженков (иванов) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Рождение ребёнка
26.08.1894
Сын: Томбасов (внебрачный) Александр
Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Рождение ребёнка
16.12.1898
Сын: Синиженков Маркелл Иванович
Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Рождение ребёнка
04.09.1900
Сын: Иванов Вов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Синиженков Арсений Иванович
Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Рождение ребёнка
07.01.1906
Сын: Синиженков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Рождение ребёнка
19.05.1910
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Смерть
Неизвестно