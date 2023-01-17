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Синиженкова Акилина Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Томбасов Филипп Евсеевич

Мать: Томбасова Евдокия (Филипповна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1889

Муж: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Синиженков (иванов) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1894

Сын: Томбасов (внебрачный) Александр

Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1898

Сын: Синиженков Маркелл Иванович

Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Иванов Вов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Синиженков Арсений Иванович

Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Синиженков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1910

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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