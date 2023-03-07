Синиженков (Иванов) Иван Кантелианович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
16.?.1889
Рождение ребёнка
17.10.1890
Сын: Синиженков (иванов) Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова
Рождение ребёнка
26.08.1894
Сын: Томбасов (внебрачный) Александр
Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова
Рождение ребёнка
16.12.1898
Сын: Синиженков Маркелл Иванович
Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова
Рождение ребёнка
04.09.1900
Сын: Иванов Вов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Синиженков Арсений Иванович
Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова
Рождение ребёнка
07.01.1906
Сын: Синиженков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова
Рождение ребёнка
19.05.1910
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова
Смерть
Неизвестно