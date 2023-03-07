Синиженков (Иванов) Иван Кантелианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиженков (Иванов) Иван Кантелианович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Мать: Синиженкова Прасковья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1889

Жена: Синиженкова Акилина Томбасова

Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Синиженков (иванов) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1894

Сын: Томбасов (внебрачный) Александр

Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1898

Сын: Синиженков Маркелл Иванович

Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Иванов Вов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Синиженков Арсений Иванович

Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Синиженков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1910

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Синиженкова Акилина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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