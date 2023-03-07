Синиженкова Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиженкова Прасковья Максимовна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Максим Максимович

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1863

Муж: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кирпичникова Мария Кантелиановна

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1871

Сын: Синиженков Леонтий Кантелианович

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1874

Дочь: Серухова Мавра Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Синиженков Федор Кантелианович

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1879

Дочь: Степанида Кантелиановна

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1882

Сын: Синиженков Филимон Кантелианович

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1883

Сын: Синиженков Даниил Кантелианович

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Дочь: Ирина Кантелиановна

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1890

Дочь: Федора Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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