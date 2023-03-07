Синиженкова Прасковья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Максим Максимович
Мать: не указана
Сын: Синиженков (иванов) Иван Кантелианович
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Сын: Синиженков Леонтий Кантелианович
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Дочь: Серухова Мавра Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Сын: Синиженков Федор Кантелианович
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Дочь: Степанида Кантелиановна
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Сын: Синиженков Филимон Кантелианович
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Сын: Синиженков Даниил Кантелианович
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Дочь: Ирина Кантелиановна
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович
Дочь: Федора Васильевна
Отец ребёнка: не указан