Кирпичникова Мария Кантелиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
04.12.1889
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1891
Дочь: Климова Евдокия Кирпичникова
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Сергеева Пелагея Кирпичникова
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1896
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.10.1897
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1899
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.01.1903
Сын: Кирпичников Максим Иванович
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.04.1905
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно