Кирпичникова Мария Кантелиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Мария Кантелиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Синиженков (казенный Крестьянин) Кантелиан Иванович

Мать: Синиженкова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1889

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1891

Дочь: Климова Евдокия Кирпичникова

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Сергеева Пелагея Кирпичникова

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1896

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1897

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1899

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1903

Сын: Кирпичников Максим Иванович

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.04.1905

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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