Климова Евдокия Кирпичникова
Место рождения
Дата рождения05.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1891
Бракосочетание
19.?.1909
Рождение ребёнка
26.11.1910
Отец ребёнка: Климов Семен Макарович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1912
Отец ребёнка: Климов Семен Макарович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Климов Семен Макарович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1916
Отец ребёнка: Климов Семен Макарович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Климов Вов Александр Семенович
Отец ребёнка: Климов Семен Макарович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Климов Вов Павел Семенович
Отец ребёнка: Климов Семен Макарович
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно