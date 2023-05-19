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Климова Евдокия Кирпичникова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1891

Отец: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Мать: Кирпичникова Мария Кантелиановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1909

Муж: Климов Семен Макарович

Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Климов Степан Семенович

Отец ребёнка: Климов Семен Макарович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1912

Сын: Климов Яков Семенович

Отец ребёнка: Климов Семен Макарович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Климов Семен Макарович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1916

Сын: Климов Павел Семенович

Отец ребёнка: Климов Семен Макарович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Климов Вов Александр Семенович

Отец ребёнка: Климов Семен Макарович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Климов Вов Павел Семенович

Отец ребёнка: Климов Семен Макарович

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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