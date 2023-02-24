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Климов ВОВ Александр Семенович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1917

Дата смерти

19.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Климов Семен Макарович

Мать: Климова Евдокия Кирпичникова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Чернушинский РВК, Молотовская обл., Чернушинский р-н
Смерть
19.01.1945
Венгрия
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