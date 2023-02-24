Климов ВОВ Александр Семенович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1917
Дата смерти19.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Чернушинский РВК, Молотовская обл., Чернушинский р-н
Смерть
19.01.1945
Венгрия