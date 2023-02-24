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Климов Семен Макарович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

17.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1890

Отец: Климов (маштаков , Ильин) Макар Онисимович

Мать: Климова Марина Матвеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
19.?.1909

Жена: Климова Евдокия Кирпичникова

Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Климов Степан Семенович

Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1912

Сын: Климов Яков Семенович

Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1916

Сын: Климов Павел Семенович

Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Климов Вов Александр Семенович

Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Климов Вов Павел Семенович

Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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