Климов Семен Макарович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения17.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1890
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
19.?.1909
Рождение ребёнка
26.11.1910
Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1912
Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1916
Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Климов Вов Александр Семенович
Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Климов Вов Павел Семенович
Мать ребёнка: Климова Евдокия Кирпичникова
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно