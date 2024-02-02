Скудина (Петрова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скудина Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Скудин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скудина Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скудина Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Скудин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скудин Георгий
Смерть
Неизвестно