Скудина (Петрова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скудина (Петрова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Василий Григорьевич

Мать: Петрова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скудина Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Скудин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скудина Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скудина Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Скудин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скудин Георгий

Смерть
Неизвестно
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