Петрова (Амбросиева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Амбросиева) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скудина (Петрова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губернаторова (Петрова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьякова (Петрова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.08.1922

Дочь: Петрова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич

Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Петров Борис Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич

Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1978

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