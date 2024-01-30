Петрова (Амбросиева) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скудина (Петрова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губернаторова (Петрова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьякова (Петрова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1922
Дочь: Петрова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Петров Василий Григорьевич
Смерть
1978