Евдокия (Никитина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Никитина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1799

Муж: Кодратий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1800

Дочь: Ефимия Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1803

Дочь: Анна Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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