Евдокия (Никитина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1799
Муж: Кодратий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1800
Дочь: Ефимия Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1803
Дочь: Анна Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно