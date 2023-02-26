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Кодратий Иванов

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Иван

Мать: ?

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа Кодратова

Мать ребёнка: Васса Демидова

Рождение ребёнка
06.01.1796

Дочь: Синклитикия Кодратова

Мать ребёнка: Васса Демидова

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
08.11.1798

Дочь: Матрона Кодратова

Мать ребёнка: Васса Демидова

д.Новая Слобода
Бракосочетание
12.06.1799

Жена: Евдокия (Никитина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1800

Дочь: Ефимия Кодратова

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1803

Дочь: Анна Кодратова

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Демидова

Смерть
Неизвестно
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