Кодратий Иванов
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа Кодратова
Мать ребёнка: Васса Демидова
Рождение ребёнка
06.01.1796
Дочь: Синклитикия Кодратова
Мать ребёнка: Васса Демидова
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
08.11.1798
Дочь: Матрона Кодратова
Мать ребёнка: Васса Демидова
д.Новая Слобода
Бракосочетание
12.06.1799
Жена: Евдокия (Никитина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1800
Дочь: Ефимия Кодратова
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1803
Дочь: Анна Кодратова
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Демидова
Смерть
Неизвестно