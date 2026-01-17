Врангель (Мостовая) Эмилия Борисовна
женский, родилась 22.12.1912, Орёл, город Орёл, Орловская область
умерла 10.12.1969, город Монреаль, Квебек, Канада
Супруги
Врангель Лёв Георгиевич18.06.1912 г.р.
Дети
Врангель Сергей Львович20.06.1840 г.р.
Бецкая (Врангель) Наталья ЛьвовнаНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1840
Отец ребёнка: Врангель Лёв Георгиевич
Рождение
22.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бецкая (Врангель) Наталья Львовна
Отец ребёнка: Врангель Лёв Георгиевич
Бракосочетание
С 1937 по 1943
Смерть
10.12.1969
город Монреаль, Квебек, Канада