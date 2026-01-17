Врангель (Мостовая) Эмилия Борисовна 22.12.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Врангель (Мостовая) Эмилия Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.12.1912, Орёл, город Орёл, Орловская область

умерла 10.12.1969, город Монреаль, Квебек, Канада

Супруги
Врангель Лёв Георгиевич18.06.1912 г.р.
Дети
Врангель Сергей Львович20.06.1840 г.р.
Бецкая (Врангель) Наталья ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1840

Сын: Врангель Сергей Львович

Отец ребёнка: Врангель Лёв Георгиевич

Рождение
22.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бецкая (Врангель) Наталья Львовна

Отец ребёнка: Врангель Лёв Георгиевич

Бракосочетание
С 1937 по 1943

Муж: Врангель Лёв Георгиевич

Смерть
10.12.1969
город Монреаль, Квебек, Канада

Список кладбище Роудон Мостовая Эмилия Борисовна 12/22/1912 12/10/1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.