Врангель Сергей Львович
мужской, родился 20.06.1840, Брюссель
умер ?.06.2013, город Монреаль, Квебек, Канада
ОтецВрангель Лёв Георгиевич18.06.1912 г.р.
МатьВрангель (Мостовая) Эмилия Борисовна22.12.1912 г.р.
Дети
Рюфли (Врангель) ХайдиНеизвестно г.р.
Хьюз (Врангель) ТатьянаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рюфли (Врангель) Хайди
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хьюз (Врангель) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.06.2013
город Монреаль, Квебек, Канада