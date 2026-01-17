Врангель Сергей Львович 20.06.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Врангель Сергей Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.06.1840, Брюссель

умер ?.06.2013, город Монреаль, Квебек, Канада

Отец
Врангель Лёв Георгиевич18.06.1912 г.р.
Мать
Врангель (Мостовая) Эмилия Борисовна22.12.1912 г.р.
Дети
Рюфли (Врангель) ХайдиНеизвестно г.р.
Хьюз (Врангель) ТатьянаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1840

Отец: Врангель Лёв Георгиевич

Мать: Врангель (Мостовая) Эмилия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рюфли (Врангель) Хайди

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хьюз (Врангель) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.06.2013
город Монреаль, Квебек, Канада

Место погребения: Rawdon, Matawinie, Québec, Canada

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