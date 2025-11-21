Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна 02.04.1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.04.1826

умерла 19.04.1895, Лозанна

Мать
Сухозанет (Белосельская-Белозерская) Екатерина Александровна28.04.1804 г.р.
Отец
Сухозанет Иван Онуфриевич04.07.1785 г.р.
Супруги
Безобразов Николай Александрович17.10.1816 г.р.
Дети
Безобразов Николай Николаевич02.05.1846 г.р.
Безобразова Екатерина Николаевна24.02.1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1826

Отец: Сухозанет Иван Онуфриевич

Мать: Сухозанет (Белосельская-Белозерская) Екатерина Александровна

Бракосочетание
20.09.1844

Муж: Безобразов Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб.. Ф. 19. Оп. 124. Д. 670. Л. 1103 (Метрические книги Симеоновской церкви).

Рождение ребёнка
02.05.1846

Сын: Безобразов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Безобразов Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
24.02.1849

Дочь: Безобразова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Безобразов Николай Александрович

Смерть
19.04.1895

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