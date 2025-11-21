Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна
женский, родилась 02.04.1826
умерла 19.04.1895, Лозанна
МатьСухозанет (Белосельская-Белозерская) Екатерина Александровна28.04.1804 г.р.
ОтецСухозанет Иван Онуфриевич04.07.1785 г.р.
Супруги
Безобразов Николай Александрович17.10.1816 г.р.
Дети
Безобразов Николай Николаевич02.05.1846 г.р.
Безобразова Екатерина Николаевна24.02.1849 г.р.
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Рождение
02.04.1826
Бракосочетание
20.09.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.05.1846
Сын: Безобразов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Безобразов Николай Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.02.1849
Дочь: Безобразова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Безобразов Николай Александрович
Смерть
19.04.1895