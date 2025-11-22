Безобразова Екатерина Николаевна
женский, родилась 24.02.1849
умерла 01.03.1913, Женева
ОтецБезобразов Николай Александрович17.10.1816 г.р.
МатьБезобразова (Сухозанет) Анна Ивановна02.04.1826 г.р.
Супруги
Хованский Николай Николаевич08.04.1836 г.р.
Безобразов Александр Михайлович13.09.1853 г.р.
Дети
Хованская Людмила Николаевна01.04.1884 г.р.
Хованский Всеволод Николаевич21.08.1885 г.р.Показать еще 2
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Рождение
24.02.1849
Бракосочетание
08.07.1868
Рождение ребёнка
01.04.1884
Дочь: Хованская Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Хованский Николай Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.08.1885
Сын: Хованский Всеволод Николаевич
Отец ребёнка: Хованский Николай Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.02.1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Безобразов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
05.11.1894
Сын: Безобразов Александр Александрович
Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович
Смерть
01.03.1913