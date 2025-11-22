Безобразова Екатерина Николаевна 24.02.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Безобразова Екатерина Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.02.1849

умерла 01.03.1913, Женева

Отец
Безобразов Николай Александрович17.10.1816 г.р.
Мать
Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна02.04.1826 г.р.
Супруги
Хованский Николай Николаевич08.04.1836 г.р.
Безобразов Александр Михайлович13.09.1853 г.р.
Дети
Хованская Людмила Николаевна01.04.1884 г.р.
Хованский Всеволод Николаевич21.08.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1849

Отец: Безобразов Николай Александрович

Мать: Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна

Бракосочетание
08.07.1868

Муж: Хованский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: Хованская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Хованский Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.08.1885

Сын: Хованский Всеволод Николаевич

Отец ребёнка: Хованский Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
08.02.1889

Муж: Безобразов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Безобразов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Безобразов Александр Александрович

Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович

Смерть
01.03.1913

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