Безобразов Александр Михайлович 13.09.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безобразов Александр Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.09.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 09.10.1931, Париж

Супруги
Безобразова Екатерина Николаевна24.02.1849 г.р.
Дети
Безобразов Михаил Александрович1890 г.р.
Безобразов Александр Александрович05.11.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
08.02.1889

Жена: Безобразова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Безобразов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Безобразова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Безобразов Александр Александрович

Мать ребёнка: Безобразова Екатерина Николаевна

Смерть
09.10.1931

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