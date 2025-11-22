Безобразов Александр Михайлович
мужской, родился 13.09.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 09.10.1931, Париж
Супруги
Безобразова Екатерина Николаевна24.02.1849 г.р.
Дети
Безобразов Михаил Александрович1890 г.р.
Безобразов Александр Александрович05.11.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.02.1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Безобразов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Безобразова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1894
Сын: Безобразов Александр Александрович
Мать ребёнка: Безобразова Екатерина Николаевна
Смерть
09.10.1931