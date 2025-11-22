Сухозанет (Белосельская-Белозерская) Екатерина Александровна
женский, родилась 28.04.1804, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 01.05.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьБелосельская-Белозерская (Козицкая) Анна Григорьевна26.05.1773 г.р.
ОтецБелосельский-Белозерский Александр Михайлович12.03.1752 г.р.
Супруги
Сухозанет Иван Онуфриевич04.07.1785 г.р.
Дети
Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна02.04.1826 г.р.
Сухозанет Александр Иванович23.10.1827 г.р.Показать еще 1
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Рождение
28.04.1804
Отец: Белосельский-Белозерский Александр Михайлович
Бракосочетание
09.11.1824
Рождение ребёнка
02.04.1826
Дочь: Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сухозанет Иван Онуфриевич
Рождение ребёнка
23.10.1827
Сын: Сухозанет Александр Иванович
Отец ребёнка: Сухозанет Иван Онуфриевич
Рождение ребёнка
10.08.1829
Дочь: Сухозанет Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сухозанет Иван Онуфриевич
Смерть
01.05.1861