Сухозанет (Белосельская-Белозерская) Екатерина Александровна 28.04.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухозанет (Белосельская-Белозерская) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.04.1804, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 01.05.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Белосельская-Белозерская (Козицкая) Анна Григорьевна26.05.1773 г.р.
Отец
Белосельский-Белозерский Александр Михайлович12.03.1752 г.р.
Супруги
Сухозанет Иван Онуфриевич04.07.1785 г.р.
Дети
Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна02.04.1826 г.р.
Сухозанет Александр Иванович23.10.1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1804

Отец: Белосельский-Белозерский Александр Михайлович

Мать: Белосельская-Белозерская (Козицкая) Анна Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
09.11.1824

Муж: Сухозанет Иван Онуфриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.213. // Метрические книги Сергиевского собора.

Рождение ребёнка
02.04.1826

Дочь: Безобразова (Сухозанет) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сухозанет Иван Онуфриевич

Рождение ребёнка
23.10.1827

Сын: Сухозанет Александр Иванович

Отец ребёнка: Сухозанет Иван Онуфриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.223 с. 142. Метрические книги Сергиевского всей артиллерии собора.

Рождение ребёнка
10.08.1829

Дочь: Сухозанет Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сухозанет Иван Онуфриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп. 111. д. 233. с. 137. Метрические книги Сергиевского всей артиллерии собора.

Смерть
01.05.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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