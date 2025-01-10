Шуршиков Сергей
мужской, родился Неизвестно, Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
Супруги
Шуршикова Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Шуршиков Афанасий Сергеевич1911 г.р.
Шуршиков Александр Сергеевич1915 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуршикова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуршикова Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шуршиков Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна
Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шуршиков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шуршиков Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно