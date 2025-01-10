Шуршиков Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шуршиков Сергей

Автор
АК
Кунц А.

мужской, родился Неизвестно, Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Супруги
Шуршикова Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Шуршиков Афанасий Сергеевич1911 г.р.
Шуршиков Александр Сергеевич1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуршикова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуршикова Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуршикова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шуршиков Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна

Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шуршиков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шуршиков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Шуршикова Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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