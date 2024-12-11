Шуршиков Афанасий Сергеевич 1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Шуршиков Афанасий Сергеевич

Автор
АК
Кунц А.

мужской, родился 1911, Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

умер Около 1973, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Отец
Шуршиков СергейНеизвестно г.р.
Мать
Шуршикова Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна20.08.1912 г.р.
Дети
Левченко (Шуршикова) Екатерина Афанасьевна14.11.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шуршиков Сергей

Мать: Шуршикова Наталья Дмитриевна

Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Рождение ребёнка
13.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна

Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
14.11.1951

Дочь: Левченко (Шуршикова) Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна

Гвардейск, Гвардейский, Калининградская область

Смерть
Около 1973
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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