Шуршиков Афанасий Сергеевич
мужской, родился 1911, Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
умер Около 1973, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ОтецШуршиков СергейНеизвестно г.р.
МатьШуршикова Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна20.08.1912 г.р.
Дети
Левченко (Шуршикова) Екатерина Афанасьевна14.11.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Шуршиков Сергей
Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна
Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.11.1951
Дочь: Левченко (Шуршикова) Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шуршикова (Дурнева) Наталья Дмитриевна
Гвардейск, Гвардейский, Калининградская область
Смерть
Около 1973
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область