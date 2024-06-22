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Толстова Евпраксия Петровна

Место рождения

деревня Никулино

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1872 ст.

Муж: Толстов (Чуважев) Николай Андреевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Толстова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Толстов (Чуважев) Николай Андреевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Толстов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Толстов (Чуважев) Николай Андреевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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