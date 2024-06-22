Толстова Евпраксия Петровна
Место рождениядеревня Никулино
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Толстова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Толстов (Чуважев) Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Толстов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Толстов (Чуважев) Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно