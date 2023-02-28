Авдеева Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева Дарья Алексеевна

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Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

10.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1872

Муж: Авдеев Анатолий Антонович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Авдеев Петр Анатольевич

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1874

Дочь: Мухина Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1876

Сын: Авдеев Семен Анатольевич

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1879

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1881

Дочь: Муравьева Васса Анатольевна

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1883

Дочь: Степанида Анатольевна

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Беляев Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1888

Дочь: Акилина Анатольевна

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1890

Дочь: Гаврилова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1892

Сын: Авдеев Семен Анатольевич

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1892

Сын: Алексеев Георгий Анатольевич

Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.02.1901
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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