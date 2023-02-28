Авдеева Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти10.02.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1872
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1873
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
22.10.1874
Дочь: Мухина Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
08.04.1876
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
07.04.1879
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
14.08.1881
Дочь: Муравьева Васса Анатольевна
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
05.11.1883
Дочь: Степанида Анатольевна
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
01.03.1886
Сын: Беляев Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
27.06.1888
Дочь: Акилина Анатольевна
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
08.01.1890
Дочь: Гаврилова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
22.05.1892
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
22.05.1892
Сын: Алексеев Георгий Анатольевич
Отец ребёнка: Авдеев Анатолий Антонович
Смерть
10.02.1901