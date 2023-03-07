Беляев Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Васильева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова
Рождение ребёнка
18.01.1919
Сын: Беляев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова
Рождение ребёнка
07.02.1921
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова
Рождение ребёнка
07.02.1921
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Ирина Туманова
Смерть
Неизвестно