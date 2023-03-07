Беляев Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Алексей Анатольевич

Беляев Алексей Анатольевич

avatar

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886

Отец: Авдеев Анатолий Антонович

Мать: Авдеева Дарья Алексеевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Васильева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1915

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1919

Сын: Беляев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1921

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1921

Дочь: Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Туманова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ирина Туманова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close