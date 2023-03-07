Васильева (Беляева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Беляева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912

Отец: Беляев Алексей Анатольевич

Мать: Беляева Ирина Туманова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор

Отец ребёнка: Васильев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Александр

Смерть
Неизвестно
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