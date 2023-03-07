Васильева (Беляева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912
Отец: Беляев Алексей Анатольевич
Мать: Беляева Ирина Туманова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор
Отец ребёнка: Васильев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Александр
Смерть
Неизвестно