Васильев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти07.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор
Мать ребёнка: Васильева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1942