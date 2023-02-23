Васильев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Александр

Васильев Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

07.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор

Мать ребёнка: Васильева Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анна Алексеевна

Смерть
07.09.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close