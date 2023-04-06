Авдеев Семен Анатольевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1876
Бракосочетание
24.01.1896
Жена: Авдеева Фекла Пушкина
Рождение ребёнка
29.04.1897
Мать ребёнка: Авдеева Фекла Пушкина
Бракосочетание
26.?.1902
Жена: Авдеева Марфа Махалина
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно