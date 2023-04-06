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Авдеев Семен Анатольевич

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1876

Отец: Авдеев Анатолий Антонович

Мать: Авдеева Дарья Алексеевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Авдеева Фекла Пушкина

Рождение ребёнка
29.04.1897

Сын: Авдеев Семен Семенович

Мать ребёнка: Авдеева Фекла Пушкина

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1902

Жена: Авдеева Марфа Махалина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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