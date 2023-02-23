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Авдеева Марфа Махалина

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Место рождения

Село Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1902

Муж: Авдеев Семен Анатольевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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