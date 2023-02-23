Авдеева Марфа Махалина
Место рожденияСело Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Николаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1902
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно