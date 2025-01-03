Железцова (Железцова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железцов Иван
Рождение ребёнка
03.03.1951
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
22.01.1970
Смерть
2002