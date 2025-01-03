Железцова (Железцова) Антонина 14.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Железцова (Железцова) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: Железцов Иван Григорьевич

Мать: Железцова (Железцова) Агрофена Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железцов Иван

Рождение ребёнка
03.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Рождение ребёнка
22.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железцов Иван

Смерть
2002

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