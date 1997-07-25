Железцов Иван 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Железцов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

25.07.1997

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Железцов Василий

Мать: Железцова (Середёнина) Пелагея (Сычова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железцова (Железцова) Антонина

Рождение ребёнка
03.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Рождение ребёнка
22.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железцова (Железцова) Антонина

Смерть
25.07.1997

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