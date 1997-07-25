Железцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти25.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1951
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
22.01.1970
Смерть
25.07.1997