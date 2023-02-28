Василий Егоров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Егор Никифоров
Мать: Татьяна Никитова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Матрона Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Моисеева
Смерть
Неизвестно