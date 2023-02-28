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Василий Егоров

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Место рождения

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Егор Никифоров

Мать: Татьяна Никитова

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Матрона Моисеева

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Матрона Моисеева

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Матрона Моисеева

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Матрона Моисеева

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Моисеева

Смерть
Неизвестно
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