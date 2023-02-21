Матрона Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Егоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Егоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Егоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Егоров
Смерть
Неизвестно