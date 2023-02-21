Матрона Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Егоров

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Егоров

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Егоров

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Егоров

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егоров

Смерть
Неизвестно
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