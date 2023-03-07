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Егор Никифоров

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Место рождения

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Никифор Никитин

Мать: Елена

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Татьяна Никитова

Грызово, Сосницкая волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Никитова

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Никитова

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Герасимова Ирина Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Никитова

Смерть
Неизвестно
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