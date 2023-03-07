Егор Никифоров
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Никифор Никитин
Мать: Елена
Бракосочетание
06.02.1821
Жена: Татьяна Никитова
Грызово, Сосницкая волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Татьяна Никитова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Никитова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Герасимова Ирина Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Никитова
Смерть
Неизвестно