Герасимова Ирина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Ирина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Егор Никифоров

Мать: Татьяна Никитова

Рождение ребёнка
12.04.1861

Дочь: Александра Степанова

Отец ребёнка: Герасимов Степан Афиногенов

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.07.1868

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Герасимов Степан Афиногенов

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.08.1882

Дочь: Васильева Мария Степановна

Отец ребёнка: Герасимов Степан Афиногенов

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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