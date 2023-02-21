Герасимова Ирина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Егор Никифоров
Мать: Татьяна Никитова
Рождение ребёнка
12.04.1861
Дочь: Александра Степанова
Отец ребёнка: Герасимов Степан Афиногенов
Рождение ребёнка
26.07.1868
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Герасимов Степан Афиногенов
Рождение ребёнка
03.08.1882
Дочь: Васильева Мария Степановна
Отец ребёнка: Герасимов Степан Афиногенов
Смерть
Неизвестно