Никифор Никитин
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Никита Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1808
Сын: Андрей Никифоров
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1808
Сын: Егор Никифоров
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1810
Сын: Платон Никитин
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Федор Никитин
Мать ребёнка: Елена
Смерть
Неизвестно