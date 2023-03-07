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Никифор Никитин

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Место рождения

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Никита Андреев

Мать: не указана

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.06.1808

Сын: Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Елена

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Егор Никифоров

Мать ребёнка: Елена

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Платон Никитин

Мать ребёнка: Елена

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Федор Никитин

Мать ребёнка: Елена

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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