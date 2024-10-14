Гуриков Яков Семенович
мужской, родился 1763
умер Неизвестно
ОтецГуриков Семен Васильевич1719 г.р.
МатьГурикова Ирина Васильевна1743 г.р.
Супруги
Гурикова Фекла Ильинична1758 г.р.
Дети
(Гурикова) Прасковья Яковлевна1792 г.р.
(Гурикова) Дарья Яковлевна1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурикова Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Гурикова) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Гурикова Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Гурикова) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Гурикова Фекла Ильинична
Смерть
Неизвестно