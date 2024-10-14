Гуриков Яков Семенович 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Гуриков Яков Семенович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1763

умер Неизвестно

Отец
Гуриков Семен Васильевич1719 г.р.
Мать
Гурикова Ирина Васильевна1743 г.р.
Супруги
Гурикова Фекла Ильинична1758 г.р.
Дети
(Гурикова) Прасковья Яковлевна1792 г.р.
(Гурикова) Дарья Яковлевна1794 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Гуриков Семен Васильевич

Мать: Гурикова Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурикова Фекла Ильинична

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Гурикова) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Гурикова Фекла Ильинична

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Гурикова) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Гурикова Фекла Ильинична

Смерть
Неизвестно

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