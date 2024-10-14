Гурикова Ирина Васильевна
женский, родилась 1743
умерла После 1795
Супруги
Гуриков Семен Васильевич1719 г.р.
Дети
Гуриков Яков Семенович1763 г.р.
(Гурикова) Пелагея Семеновна1772 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Гурикова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Гурикова) Феврония Семеновна
Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гуриков Василий Семенович
Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич
Смерть
После 1795