Гурикова Ирина Васильевна 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Гурикова Ирина Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1743

умерла После 1795

Супруги
Гуриков Семен Васильевич1719 г.р.
Дети
Гуриков Яков Семенович1763 г.р.
(Гурикова) Пелагея Семеновна1772 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуриков Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Гуриков Яков Семенович

Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Гурикова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Гурикова) Феврония Семеновна

Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Гуриков Василий Семенович

Отец ребёнка: Гуриков Семен Васильевич

Смерть
После 1795

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