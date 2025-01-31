Либединская (Толстая) Лидия Борисовна
женский, родилась 24.09.1921, Баку, Азербайджанская ССР, СССР
умерла 19.05.2006, Москва, город федерального значения Москва
МатьТолстая (Ефимова) Татьяна Владимировна24.09.1892 г.р.
ОтецТолстой Борис Дмитриевич30.08.1897 г.р.
Супруги
Ширман Андрей Константинович1919 г.р.
Либединский Юрий Николаевич10.12.1898 г.р.
Дети
Говорова (Либединская) Мария Юрьевна1939 г.р.Показать еще 3
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Рождение
24.09.1921
Баку, Азербайджанская ССР, СССР
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Говорова (Либединская) Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Ширман Андрей Константинович
Бракосочетание
С 1939 по Неизвестно
Бракосочетание
С 1942 по 1959
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Губерман (Либединская) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Либединская Лидия Юрьевна
Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1948
Сын: Либединский Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Патлас (Либединская) Нина Юрьевна
Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич
Смерть
19.05.2006
Москва, город федерального значения Москва