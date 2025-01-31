Либединская (Толстая) Лидия Борисовна 24.09.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Либединская (Толстая) Лидия Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.09.1921, Баку, Азербайджанская ССР, СССР

умерла 19.05.2006, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Толстая (Ефимова) Татьяна Владимировна24.09.1892 г.р.
Отец
Толстой Борис Дмитриевич30.08.1897 г.р.
Супруги
Ширман Андрей Константинович1919 г.р.
Либединский Юрий Николаевич10.12.1898 г.р.
Дети
Говорова (Либединская) Мария Юрьевна1939 г.р.
Губерман (Либединская) Татьяна Юрьевна1943 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1921

Отец: Толстой Борис Дмитриевич

Мать: Толстая (Ефимова) Татьяна Владимировна

Баку, Азербайджанская ССР, СССР

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Говорова (Либединская) Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Ширман Андрей Константинович

Бракосочетание
С 1939 по Неизвестно

Муж: Ширман Андрей Константинович

Бракосочетание
С 1942 по 1959

Муж: Либединский Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Губерман (Либединская) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Либединская Лидия Юрьевна

Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1948

Сын: Либединский Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Патлас (Либединская) Нина Юрьевна

Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич

Смерть
19.05.2006
Москва, город федерального значения Москва

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