Ширман Андрей Константинович 1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Ширман Андрей Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1919, Москва, город федерального значения Москва

умер 1943

Супруги
Либединская (Толстая) Лидия Борисовна24.09.1921 г.р.
Дети
Говорова (Либединская) Мария Юрьевна1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Говорова (Либединская) Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Либединская (Толстая) Лидия Борисовна

Бракосочетание
С 1939 по Неизвестно

Жена: Либединская (Толстая) Лидия Борисовна

Смерть
1943

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