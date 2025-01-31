Ширман Андрей Константинович
мужской, родился 1919, Москва, город федерального значения Москва
умер 1943
Супруги
Либединская (Толстая) Лидия Борисовна24.09.1921 г.р.
Дети
Говорова (Либединская) Мария Юрьевна1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Говорова (Либединская) Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Либединская (Толстая) Лидия Борисовна
Бракосочетание
С 1939 по Неизвестно
Смерть
1943