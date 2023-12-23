Абдулкаюм Абдулхалик углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Габдулхалик Мулкаш углы
Мать: Зульхиза
Рождение ребёнка
1848
Сын: Абдулгалям Абдулкаюм углы
Мать ребёнка: Шамсибану Гимадетдин кызы
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Шамсибану Гимадетдин кызы
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бибифатхия Абдулкаюм кызы
Мать ребёнка: Шамсибану Гимадетдин кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно