Абдулкаюм Абдулхалик углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулкаюм Абдулхалик углы

Абдулкаюм Абдулхалик углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Габдулхалик Мулкаш углы

Мать: Зульхиза

Рождение ребёнка
1848

Сын: Абдулгалям Абдулкаюм углы

Мать ребёнка: Шамсибану Гимадетдин кызы

Рождение ребёнка
1854

Сын: Абдулгани Абдулкаюм углы

Мать ребёнка: Шамсибану Гимадетдин кызы

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бибифатхия Абдулкаюм кызы

Мать ребёнка: Шамсибану Гимадетдин кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсибану Гимадетдин кызы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close