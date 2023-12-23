Шамсибану Гимадетдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсибану Гимадетдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Абдулгалям Абдулкаюм углы

Отец ребёнка: Абдулкаюм Абдулхалик углы

Рождение ребёнка
1854

Сын: Абдулгани Абдулкаюм углы

Отец ребёнка: Абдулкаюм Абдулхалик углы

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бибифатхия Абдулкаюм кызы

Отец ребёнка: Абдулкаюм Абдулхалик углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулкаюм Абдулхалик углы

Смерть
Неизвестно
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