Шамсибану Гимадетдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Абдулгалям Абдулкаюм углы
Отец ребёнка: Абдулкаюм Абдулхалик углы
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Абдулкаюм Абдулхалик углы
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бибифатхия Абдулкаюм кызы
Отец ребёнка: Абдулкаюм Абдулхалик углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно