Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Матрона Иовна

Отец ребёнка: Иов Ильич

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Федор Иович

Отец ребёнка: Иов Ильич

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Иовна

Отец ребёнка: Иов Ильич

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Иовна

Отец ребёнка: Иов Ильич

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов Ильич

Место жительства
Неизвестно
Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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