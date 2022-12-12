Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Матрона Иовна
Отец ребёнка: Иов Ильич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Федор Иович
Отец ребёнка: Иов Ильич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Иовна
Отец ребёнка: Иов Ильич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Иовна
Отец ребёнка: Иов Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно