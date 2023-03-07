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Федор Иович

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Место рождения

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иов Ильич

Мать: Матрона Ивановна

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Домника Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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