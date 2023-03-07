Федор Иович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иов Ильич
Мать: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Домника Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно