Ульяна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Домника Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно