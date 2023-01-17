Ульяна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Елисеевна

Ульяна Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Домника Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иович

Место жительства
Неизвестно
Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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