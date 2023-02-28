Матрона Иовна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иов Ильич
Мать: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприан Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно