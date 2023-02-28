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Матрона Иовна

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Место рождения

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иов Ильич

Мать: Матрона Ивановна

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприан Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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