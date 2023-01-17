Варвара Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Кирилл
Мать: Матрона Иовна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
?.06.1815
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно