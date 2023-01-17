Варвара Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Кирилловна

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Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кирилл

Мать: Матрона Иовна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1815

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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