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Страсс Валентин Самуилович

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

10.12.1936

Дата смерти

13.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936

Отец: Страсс Самуил Леонтьевич

Мать: Страсс (Войханская) Рода (Раиса) Хаимовна (Михайловна)

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страсс (Карпеева) Ирина Аркадьевна

Рождение ребёнка
03.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Страсс (Карпеева) Ирина Аркадьевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
13.05.2021
Москва, город федерального значения Москва

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