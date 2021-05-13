Страсс Валентин Самуилович
Место рождения
Дата рождения10.12.1936
Дата смерти13.05.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Страсс (Карпеева) Ирина Аркадьевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
13.05.2021
Москва, город федерального значения Москва