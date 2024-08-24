Страсс (Карпеева) Ирина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страсс (Карпеева) Ирина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страсс Валентин Самуилович

Рождение ребёнка
03.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Страсс Валентин Самуилович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

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