Страсс (Карпеева) Ирина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Страсс Валентин Самуилович
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край