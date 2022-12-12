Кутнякова (Богунова) Татияна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Кутняков Константин Климентиевич
Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович
Рождение ребёнка
19.02.1875
Сын: Кутняков Гавриил Климентиевич
Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович
Восприемники:Гребенников Егор Кириллов,Попупанова Параскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.06.1877
Сын: Кутняков Иван Клименнтиевич
Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович
воспр:Гребенников Георгий Карпиев,Полупанова Праскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.01.1882
Сын: Кутняков Кирилл Климентьевич
Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.
Дочь: Варвара Климентьевна
Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно