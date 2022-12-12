Кутнякова (Богунова) Татияна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Богунова) Татияна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Кутняков Константин Климентиевич

Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.02.1875

Сын: Кутняков Гавриил Климентиевич

Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Гребенников Егор Кириллов,Попупанова Параскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.06.1877

Сын: Кутняков Иван Клименнтиевич

Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр:Гребенников Георгий Карпиев,Полупанова Праскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.01.1882

Сын: Кутняков Кирилл Климентьевич

Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович

Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Дочь: Варвара Климентьевна

Отец ребёнка: Кутняков Клим Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Клим Денисович

Смерть
Неизвестно
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