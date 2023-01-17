Кутняков Клим Денисович
Место рожденияПредположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: Кутняков Денис Моисеев
Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Кутняков Константин Климентиевич
Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1875
Сын: Кутняков Гавриил Климентиевич
Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна
Восприемники:Гребенников Егор Кириллов,Попупанова Параскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.06.1877
Сын: Кутняков Иван Клименнтиевич
Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна
воспр:Гребенников Георгий Карпиев,Полупанова Праскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.01.1882
Сын: Кутняков Кирилл Климентьевич
Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.
Дочь: Варвара Климентьевна
Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно