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Кутняков Клим Денисович

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Место рождения

Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Кутняков Денис Моисеев

Мать: Кутнякова Анна Михайловна

Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Кутняков Константин Климентиевич

Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.02.1875

Сын: Кутняков Гавриил Климентиевич

Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Гребенников Егор Кириллов,Попупанова Параскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.06.1877

Сын: Кутняков Иван Клименнтиевич

Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр:Гребенников Георгий Карпиев,Полупанова Праскева Алексиева
Рождение ребёнка
20.01.1882

Сын: Кутняков Кирилл Климентьевич

Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Дочь: Варвара Климентьевна

Мать ребёнка: Кутнякова Татияна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутнякова Татияна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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